【如何評估? 】

請網頁設計公司從無到有開發一個新網站的成本至少5~10萬起跳，加上美工與特殊功能例如線上課程平台功能又要再加個數十萬的開發費用，再加上購物車功能又加了數萬，要完整達成我們用 WordPress 所整合成的 Infobox123開課平台功能至少要30萬以上。

所以自從2019年我們推出線上開課平台之後，大幅降低中許多中小企業的架站成本，並實現了不但可以銷售線上課程也可同時銷售實體商品的功能，滿足中小企業 90% 的需求，其他客製化的部份可自行安裝外掛功能(賣斷的系統可讓客戶自己任何修改安裝外掛與原始碼)。

加上網路行銷的需求，使用全球最多人在用的 WordPress 系統的 SEO 外掛，讓網站排名快速被搜尋引擎收錄，增加被搜尋的機率。 而線上課程的銷售最重視與有效的行銷方法就是部落格SEO功能，這正是 WordPress 的強項，經營部落格擅用內容行銷，讓客戶自動來找你!

這麼多完整的功能， 並非單一功能的網站，讓您的企業或個人創業不用再花費一堆時間與金錢到處請人開發，這就是我們當初遇到問題在數年之後的解決方案，我們也將這個方案包裝成架站服務來滿足每個人。希望您也和我們一樣用的開心! 讓事業蒸蒸日上!

當您在選擇要不要購買的過程中，是不是經常內心糾結? 是不是希望我們給你一個保證成功的結果，你才肯購買? 其實，人生的每一個選擇，並不是非黑即白的結果，因為每個人的人生，都是由無數個「選擇」所組成的! 您不會因為下錯一個決定就毀了自己的一生，也不可能因為做對一個決定，人生就從此光明燦爛!

每一個選擇，都會累積你的人生經驗，未來的你，才能夠回過頭來審視現在的你是否做對了決定，所以當你在做選擇的時候，如果一直想著「對不對? 該不該? 是不是?」的時候，將會讓你內心糾結萬分，這時候您要做的，就是換個方式問自己「如果我不買會如何? 如果買了對自己有什麼好處?」

使用這種開放式問句來問自己，就不會再是二選一的該不該，對不對! 而是理清自己的思緒，讓自己有更多的可能性與發展性，想的更清楚透徹，對自己更有幫助，因為人生是自己的，沒有人可以給你正確答案。而我們能給您的也不可能是人生的答案，而是用我們的專業，來提供您最多的幫助而已。有任何問題，下方的LINE可加好友詢問。

2020新年快樂 2019/12/31 PM 11：59

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