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Infobox123線上開課平台2.0 版上市「電商+開課平台」雙功能【買斷方案】
集合了10年以上銷售線上課程的經驗，不想再受制於租用平台的功能與美編限制，決定自己用開源軟體WordPress打造自己的線上課程網站，並提供本公司的經驗與Know how 幫助企業與創業家也能打造自己的線上課程兼電商的平台。
針對專業人士與企業開發的
線上開課平台
獨立架站，您就是網站的主人。知識變現的時代已經來臨，出書是拓展知名度的管道，而線上開課則是幫助自己取得全球被動收入的最佳平台。建立自己專屬的知識變現系統，全世界都是你的舞台。
InfoBox123開課平台特色
選購功能
超音速主機專案
適用對象
線上開課平台適用於中小企業或個人創業，擁有統一編號的公司行號就可以使用線上刷卡方式收款。因台灣的第三方金流公司例如藍新、綠界、紅陽、Paynow、TapPay 或各家銀行，都可以申請線上刷卡方式收款，但是針對「個人用戶或課程類商品」通常都被拒絕申請，但本公司可代辦，針對「個人用戶」與「線上課程」盡量讓您審核通過線上刷卡的收款功能哦!
理由是線上課程與健身房會員之類的服務都屬於「預付型商品」，審核較嚴格，如果您是個人用戶，在使用藍新、綠界第三方支付金流服務時僅能讓消費者使用ATM轉帳或超商付款，本公司與XX金流公司合作，讓您就算是個人用戶，也可以銷售線上課程並申請刷卡收款哦!!
目前在台灣申請公司的流程與費用變的非常簡單，因電商創業已成常態，在家就能登記公司，一萬元資本額也能開公司。如果月營業額未滿20萬，只要註冊「行號」，不需註冊「有限公司」就能申請免用統一發票。所以若您每月營收持續超過八萬台幣，趕快申請公司或行號開發票吧!
如何註冊公司? 可點擊下圖自己在線上就能申請囉! 如果覺得自己申請太麻煩，也能找人代辦不到1萬元(申請行號不到5千元)台幣就搞定囉! 網上搜尋「如何設定立公司」就有很多線上代辦的公司，可挑選離你較近的會計事務所或計帳士。
開課平台懶人包常見問答
不需要，此開課平台是由我們幫您架設，您只需要提供已註冊的網址給我們，並且把DNS的NS記錄或A記錄指向我們提供給您的IP資訊即可。
這是架站服務，並提供操作教學的線上課程，輔助您製作與銷售自己的線上課程
我們收取的每年費用是NT$ 8000人工服務費+ NT$ 4000網站主機空間租用費。若您有自己的工程師可自己維護網站和主機也可以不收此費用。
人工服務費包含網站被駭、資料備份與還原、DDOS攻擊、軟體手動更新、網站當機緊急處理…等繁雜費時的工作。
是的可以，我們提供的服務在於維護這個開課平台的穩定運行與使用諮詢，因為使用的底層程式是 WordPress，所以我們在您付費後24小時會把原始碼都給您，但我們在合約中也有明定，一旦您未使用本公司的主機，我們就不會收取每年的維護費，當然就沒有辦法再提供您任何使用上的諮詢與服務，所以請確定您有足夠的技術工程師可以自行維護網站功能。我們並未提供安裝服務與諮詢。
為了防止盜用下載，影片是採用嵌入的方式，必需先上傳放在 vimeo.com 或BUNNY的影片庫，再把影片的網址貼在課程裏的專屬影片欄位裏即可。而影片庫租用空間隨您的購買方案而定。當然也能放在 Youtube不公開影片再嵌入本課程平台，會有基本的保護效果防止連結點擊。
您額外會支出 Vimeo.com的影片庫租用費2520元/年 + 開課平台年維護費與諮詢服務 8000元/年，主機費4000元/年。其他影片剪輯軟體有免費版也有付費版，看您想使用哪一個都可以(基本課程裏有教)。
線上課程其實是書籍的延伸，現代人時間碎片化，看手機的時間遠超過看書，其實現今這個時代，大眾對知識的渴求並不亞於過去，只是看書的時間都轉移到其他各種載具，例如電腦、平板、手機，從 youtube平台的成長就可以看出這個大趨勢。
所以我們可以去觀察書店的書籍分類與書籍的銷售排行，從書籍的銷售狀況來選擇自己喜歡的主題並且與自己的興趣做搭配，就能找出符合自己的線上課程來製作。例如您是個甜點製作高手，就可以參考市面上製作甜點的書籍或國內外的 YouTube影片，觀察別人的大綱內容，來發想自己的課程規畫方向。
建立系統，一定要讓自己有100%的掌握度，別人的平台都只能夠當作吸引流量的來源。因為系統若不是自己的，未來會發生什麼事真的無法掌控，還記得我一開始說的廠商對我過河拆橋的事嗎? 還記得 yahoo和無名小站平台在2013年關站的事件嗎? Fliker (老牌網路相薄平台)也面臨經營的危機，將自己的數位資產建構在別人的平台上總是有風險，別人的平台終究是別人的地盤，而我們要打造的是終身的被動收入，當然是建立自己可以100%掌控的系統，利用系統來幫自己賺錢。 當然也可以到別人的平台去開課，就好像香耐兒也會在百貨公司設櫃的道理一樣，他們有自己的店面，但百貨公司可以幫他帶入流量，擴大品牌知名度。
可以賺到多少錢，取決於您的銷售數量 X 課程定價 ，簡單的說，課程的價值愈高，就能定價愈高，曝光愈多，就能賣給愈多的人。所以要賺多少錢，完全在於自己的努力。這裏我舉兩個案例來說明：
案例1- 28歲賣課程賺千萬(沒有大量粉絲)
https://www.bnext.com.tw/article/54818/hahow-python-investment
案例2- 啾啾鞋從免費影片到付費影片賺更多(已有大量粉絲)
https://www.bnext.com.tw/article/50978/youtuber-chuchushoe
不敢說比實體課程好(實體課程可以立即互動)，各有優缺點，以優點來說，影片可快可慢，還能重覆觀看，再搭配線上討論區、LINE群、臉書社團讓客戶發問互動。而實體課程通常只能在規定的時間與地點上課，如果上課聽不懂，又怕自己提的問題很丟臉被別人白眼，那就會追不上進度。未來複訓又要再付一次費用，上課通常也禁止錄影。
目前的 vimeo設定可以讓影片不被下載，但無法杜絕盜錄，事實上現在的手機就能錄影，真的防不勝防，但是線上課程是趨勢，你不做，同業都在做，甚至 YouTube 還有一堆免費的影片跟你競爭。我們要思考的是自己的影片價值真的高到有人願意花時間盜拷嗎? 為什麼微軟的系統一直被盜拷，但是它依然造就了微軟總裁成為全球首富呢? 試想看看我們如何讓危機變成轉機，盜拷到底是一種增加知名度的機會? 或真的會因此而讓您遭到極大的損失呢? 而那些購買盜拷課程的人，也沒有管道與您在線上討論，他們真的願意購買嗎? 在銷售文案中，只要寫清楚購買正版的價值才會享有後續的服務，其實願意買盜版的人真的不多!
這是個人專屬的開課平台，不是市面上的多人開課系統，平台上的課程只有一個講師，就是您自己，網站上也不會秀出購買人數的數字，並不會有人知道您賣了多少個客戶，而且還可以與您的實體課程相輔相乘，在實體課程也可以推廣您自己的線上課程。例如「讓實體課程的學員可以在有限時間裏觀看線上課程」。我們的開課平台可以設定登入課程的期限哦!
有的，而且非常好用，因為這是用 WordPress為基底打造而成的平台，而 WordPress就是以部落格系統起家的架站軟體，全球有35%的網站平台是由wordpress打造，內建SEO超強設定功能，讓網站容易被搜尋引擎找到，我們更提供您如何強化SEO設定的教學與文章撰寫的技巧。讓您的網站一天就能被Google收錄。
完全可以! 一開始會給您一個預設的版型，您可以根據我們的線上課程教學影片，自己設計想要的排版與修改內容哦!
可以，新增線上課程與新增實體商品在後台上架商品的時候，會有兩個不同的入口，當客戶購買線上課程完成付款後就會自動開通登入帳號。 而購買實體商品完成訂單並付款後，管理員就可以準備出貨寄送囉! 這也是一般線上開課平台無法做到的功能。假設您要賣的是命理課程線上影片，也能同時銷售實體的幸運小物哦!
保養美妝用品涉及許多專業知識，如果您的產業會因為您的專業形象而提升您在客戶心中的信任感，那麼開課平台就非常適合您。因為客戶信賴您，願意稱呼您為老師的時候，您推薦的商品客戶的購買意願就會很高。
錄製影音課程有很多種方法，例如
1.真人入鏡搭配字幕
2.錄製ppt簡報畫面
3.同時錄製真人與簡報畫面
4.傳統白板與真人同時入鏡
我們會教您最簡單，最快速，以最好學的方法，讓您學會以上第三種方式：同時錄製真人與簡報畫面，當然若您不想真人入鏡也可以不露臉只秀出簡報內容。這個方法只要在自己房間錄製教學影片，輕鬆自在沒有人干擾，也不需租用昂貴的攝影棚與器材。只要一台筆電即可。
先來說明一下seo的重要性，所謂的seo做的好的網站，就是讓陌生人在搜尋關鍵字的時候，讓你的網站出現在搜尋結果的第一頁，有效提升免費曝光的機率。然而，seo要做的比別人好，其中一個關鍵因素就是你的網站「流量比別人高」，如果你的課程建構在別人的平台，把所有的流量都送到別人的網站，那等於在幫別人抬轎，對自己一點幫助也沒有。而且別人的平台還有其他講師，如果你在群發email 或簡訊或line訊息的時候，為了讓大家看見你的課程，而貼出別人平台的網址，就等於把你的人脈都送給了別人的平台，而且還讓你的客戶看見其他競爭對手，這是很多人沒想過的問題。
而目前類似這樣眾多講師集中在同一個平台開課的狀況很多，最大的缺點無法建立您的個人品牌，因為那些平台都是別人的，你只是眾多開課老師的其中一個，就好像yahoo露天蝦皮拍賣一樣，如果你只是拍賣平台上的其中一個小賣家，只會被當成比價的對象，很難讓消費者對你產生印象與信任感。因此這幾年來，您會發現有許多企業或個人都傾向自己獨立開設網路商店，擁有自己的品牌電商。所以線上開課的系統未來勢必會有許多講師逐漸了解經營個人專屬平台的重要性，等到那時候，競爭就更激烈了! 所以現在馬上切入個人專屬開課平台是最好的時機點，早日建立自己專屬的系統才是擁有穩定被動收入的長遠之計。
對於還沒有任何知名度的老師來說，你必需先找到利基(細分)市場以及您的熱情所在並搭配您的成功經驗，例如你朋友最常向你諮詢的問題是什麼? 就代表這是你的專業，再到 GOOGLE TREND搜尋您想教學的課程關鍵字，或是上關鍵字分析網站 UberSuggest，或是到同業的平台例如Hahow、Coursera，看看哪些課程是最熱賣的，參考競爭對手，再結合您的專業，就可以找到您適合開課的項目。
下面我舉幾個課程範例：保險理賠、珠寶鑑定、開車教學、買中古車該注意的事項、程式選股、語文教學、口語表達、業務銷售技巧、中古屋買賣、德洲撲克、塔羅牌、健身、料理、彩裝、電腦軟體、命理、素描、寫生、以及書店裏的看得見的所有書籍，都是可以開設線上教學課程的題材哦! 我們在課程裏也會製作相關的影片提供您如何去選擇您可以製作的教學項目。
1.強化PPT製作技術(動畫與轉場)，吸引客戶的關注與促進理解
2.用逐字稿彌補口才的不足：如果看到鏡頭就會不自在，就可以用讀稿機改善，我們會在課程中教您使用免費與付費的讀稿機。
3.擁有獨特教學觀點：
試想，全國有這麼多英文老師，為什麼阿滴英文還能成為百萬 YouTuber 受到大眾的喜愛，可見每個行業看似飽和，但其實重點在於您是否有與眾不同的特色。
因為每一筆交易都會被抽成，或每年都有高昂的年租費用，而且這些平台都是租用，沒有百之百的自主控制權，我們提供的是開源軟體 wordpress + woocommerce + 開課平台系統，內建會員功能，網站完全是自己的，可以安裝任何擴充外掛功能，擁有自己專屬的網址，也可以自己上架blog內容，做內容行銷、做銷售頁、當成官方網站、又可以同時銷售電子書、音樂、圖像、影片、或實體商品，一站擁有所有功能，是個全方位的架站系統。 未來若想搬家，不再讓我們托管也沒關係，您可自己下載網站搬到其他主機去即可。 網路時代，這些數位資產一定要保護好，擁有完整的自主權才能永久保障自己的財產。
可自行安裝 WordPress 外掛擴充無限功能。WordPress是全球工程師研發的開放原始碼，不綁住客戶未來的功能擴充與自行開發。全球最多人使用的WordPress架站程式，不怕未來成為軟體孤兒。唯一賣斷系統，不抽成，本公司提供升級維護除錯僅收 NT$ 8000/年。全方位功能，可當成官網、部落格、購物商城、線上開課、直播串接…另外可自行無限擴充功能。可Google搜尋 WordPress 的擴充性
【如何評估? 】
請網頁設計公司從無到有開發一個新網站的成本至少5~10萬起跳，加上美工與特殊功能例如線上課程平台功能又要再加個數十萬的開發費用，再加上購物車功能又加了數萬，要完整達成我們用 WordPress 所整合成的 Infobox123開課平台功能至少要30萬以上。
所以自從2019年我們推出線上開課平台之後，大幅降低中許多中小企業的架站成本，並實現了不但可以銷售線上課程也可同時銷售實體商品的功能，滿足中小企業 90% 的需求，其他客製化的部份可自行安裝外掛功能(賣斷的系統可讓客戶自己任何修改安裝外掛與原始碼)。
加上網路行銷的需求，使用全球最多人在用的 WordPress 系統的 SEO 外掛，讓網站排名快速被搜尋引擎收錄，增加被搜尋的機率。 而線上課程的銷售最重視與有效的行銷方法就是部落格SEO功能，這正是 WordPress 的強項，經營部落格擅用內容行銷，讓客戶自動來找你!
這麼多完整的功能， 並非單一功能的網站，讓您的企業或個人創業不用再花費一堆時間與金錢到處請人開發，這就是我們當初遇到問題在數年之後的解決方案，我們也將這個方案包裝成架站服務來滿足每個人。希望您也和我們一樣用的開心! 讓事業蒸蒸日上!
當您在選擇要不要購買的過程中，是不是經常內心糾結? 是不是希望我們給你一個保證成功的結果，你才肯購買? 其實，人生的每一個選擇，並不是非黑即白的結果，因為每個人的人生，都是由無數個「選擇」所組成的! 您不會因為下錯一個決定就毀了自己的一生，也不可能因為做對一個決定，人生就從此光明燦爛!
每一個選擇，都會累積你的人生經驗，未來的你，才能夠回過頭來審視現在的你是否做對了決定，所以當你在做選擇的時候，如果一直想著「對不對? 該不該? 是不是?」的時候，將會讓你內心糾結萬分，這時候您要做的，就是換個方式問自己「如果我不買會如何? 如果買了對自己有什麼好處?」
使用這種開放式問句來問自己，就不會再是二選一的該不該，對不對! 而是理清自己的思緒，讓自己有更多的可能性與發展性，想的更清楚透徹，對自己更有幫助，因為人生是自己的，沒有人可以給你正確答案。而我們能給您的也不可能是人生的答案，而是用我們的專業，來提供您最多的幫助而已。有任何問題，下方的LINE可加好友詢問。
2020新年快樂 2019/12/31 PM 11：59
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