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Infobox123線上開課平台2.0 版上市「電商+開課平台」雙功能【買斷方案】

集合了10年以上銷售線上課程的經驗，不想再受制於租用平台的功能與美編限制，決定自己用開源軟體WordPress打造自己的線上課程網站，並提供本公司的經驗與Know how 幫助企業與創業家也能打造自己的線上課程兼電商的平台。

課程平台買斷的重要性

為什麼你的線上課程平台必須要買斷？

如果你正在考慮架設一個線上課程平台，讓學生能夠在網上學習你的課程，那麼有一個非常重要的因素需要考慮：你的平台是否能買斷？

買斷模式可以讓你的學生放心，讓你的網站合法運營，並避免法律糾紛和賠償。

買斷的好處很多，最重要的是保護學生的權益和你自己的權益。如果你的平台不是買斷模式而是租用市面上的平台，學生付款後，如果你的平台關閉或停止運營，那你曾經辛苦建立的資料、上傳的影片都將因你退租而消失，學生將失去他們已經付費的學習資源，這會損害學生的權益，引起法律糾紛。

因此，如果你想要運營一個合法，安全和受歡迎的線上課程平台，買斷是非常必要的。它可以讓你的學生放心學習，讓你的平台遵循法律法規，也可以避免不必要的糾紛和風險。所以，現在就選擇買斷平台，保護你和你的學生的權益！

我們還提供第一年免費維護更新軟體及免費主機空間。若購買方案二則提供三年免費維護升級與三年免費主機空間。

為什麼我們只提供買斷方案?
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學員購買流程

學員購買流程

課程上架流程

課程上架流程

平台操作教學

購買每個方案都有開放此詳細操作教學請點擊：進入課程專區

平台操作教學

網路行銷課程

方案二以上可免費獲得行銷課程，觀看全部課程請點擊：行銷課程專區

網路行銷課程

申請刷卡金流

線上銷售的收款方式分成串接金流或手動匯款：

您可以選擇讓客戶在線上結帳時用匯款的方式轉帳到您的私人帳戶，就不需串接第三方金流，但是您必需手動幫客戶開通課程的觀看權限

如果您希望讓客戶可以線上刷卡付款並自動開通線上課程的觀看權限，那就必需串接第三方金流。

開課平台的第三方金流串接主要分成兩種：

1.一種是台灣本國人付款用，主要為統一金流、紅陽、藍新、綠界、Tappay、paynow…等之類的第三方支付公司。
2.一種是台灣以外國家的人付款用，主要以 PayPal (國際上的第三方支付公司)

先說台灣「第三方支付」，也就是串接你的官網與銀行兩者之間的第三方支付金流公司，讓我們不需與銀行接洽，只要在他們網站上申請註冊帳號(我個人已申請統一、藍新與綠界)，就能把他們提供的外掛軟體安裝在你的官方網站裏，客戶就能刷卡或ATM轉帳給你，但款項並非直接匯入你的銀行戶頭，而是先進入第三方支付公司或他們的配合銀行，然後再提領到你自己的銀行戶頭。所以你必需先到藍新或綠界網站上申請(免費)註冊一個帳號(個人或企業帳號)，建議是企業帳號可用的功能比較多、收款金額的上限也比較高。

而國外人士則使用 PayPal 支付款項比較方便， 若客戶沒有 PayPal 帳號，也可用信用卡， PayPal 支援全球的信用卡，如果客戶本身有 PayPal 帳號，也可以用 PayPal  裏的餘額支付，但是目前台灣人彼此間的 PayPal  無法互相匯款，只能針對台灣以外國家的 PayPal 帳號收款。

所以我們的「開課平台」在結帳的時候，就會同時出現兩種結帳方式讓客戶選擇，台灣用戶就直接選統一或藍新、綠界之類的第三方支付公司，國外用戶就用 PayPal 結帳即可。

藍新paypal

結論：如果你想賣到全世界，那就記得申請統一(線上課程類)、藍新(實體商品類)之類的台灣第三方支付公司帳號 +  PayPal 商家帳號，都是可免費註冊哦! 他們賺的都是商品成交的手續費，每一筆訂單會扣 2.5% ~ 3.9% 不等。

PS. 從2022開始，綠界、藍新金流要申請銷售線上課程或健身課程或個人非公司帳號，都變的很困難，所以現在較好申請的是「統一金流」，公司或個人，申請大都可以審核通過

PS2. 在2022/7/14 的時候，我在社團看到一位朋友碰到的狀況，說他原本有申請綠界和藍新兩家金流公司(綠界早期對線上課程產品的審核也不是很嚴格，藍新也是，都可以申請，但現在要申請銷售線上課程很困難了，都不能用刷卡功能)，然後單月刷卡額度滿了，想改用藍新刷卡，但是被藍新封鎖了刷卡功能，原因就是銷售的產品並非實體物，而是線上課程，如下圖：

申請刷卡金流

針對專業人士與企業開發的
線上開課平台

獨立架站，您就是網站的主人。知識變現的時代已經來臨，出書是拓展知名度的管道，而線上開課則是幫助自己取得全球被動收入的最佳平台。建立自己專屬的知識變現系統，全世界都是你的舞台。

台灣的teachabel

InfoBox123開課平台特色

可限定課程觀看天數

管理員可設定觀看課程的天數，最少一天，最多永久觀看。超過觀看天數後必需再次購買才能再次觀看課程。

可限定觀看課程天數

每一個課程都可設定觀看的有效天數，如果設為0即可永久觀看。如果設為30天，則會從學員購買課程的當日起算30日之後就無法再觀看該課程，需再次購買才能再從第一天開始算30天。設定的期間單位最小是1天。

觀看日期限制

詳細說明

虛實整合銷售

線上課程與實體物品都可在同一個平台裏銷售，例如賣命理影音課程或PDF電子書，也能賣幸運小物、開運元寶…等等。

虛實整合銷售

除了線上課程之外，您也可以銷售實體商品，如下圖

在商品設計中，在新增上架商品的同時，您可以指定您要賣的是實體商品或虛擬商品(例如服務)，可下載商品(例如照片或音樂、軟體、PDF檔案)，或是線上課程，如下圖：

 

詳細說明

支援多種影片嵌入

可嵌入Youtube、Vimeo、Bunnynet、embed code 等各種來源影片加動態浮水印，達到防盜基本功能並降低網站負載。

支援多種影片嵌入

影片屬於您的個人資產，不需上傳到 InfoBox123平台，只要先上傳到您自己的 Youtube(無保護連結) 或 Vimeo(付費版有保護連結)，再把影片連結填入即可。若退租時影片原檔仍在您自己的頻道裏。

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單講師 vs.多講師

多講師版可以讓多位講師自行管理課程，站長可設定分潤比例，每位講師可登入自己的控制台觀看銷售業績報表與自己的分潤。

單講師 vs. 多講師功能

講師的控制台會多出「新增課程」的按鈕，如下圖：

「多講師版」提供讓講師查看收入與設定銀行帳戶及提款申請功能：

「多講師版」可讓管理員在後台設定站長與講師的分潤比例：

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簡潔的課程觀看區

完成章節觀看會顯示綠色勾勾符號，每一章節會顯示影片長度。支援手機版會自動縮放影片大小與左側選單可點擊隱藏。

簡潔的課程觀看區

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學員個人控制台

學員可在個人控制台查看已報名的所有課程與觀看進度、消費記錄、評論、測驗次數與個人資料設定與修改

學員個人控制台

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可設定免費試看單元

講師可自行設定某些章節免費開放讓未登入的訪客可直接點擊觀看。未開放免費觀看的課程則需購買付款後才能登入觀看。

可設定免費試看單元

講師可在後台設定某些章節單元開放免費試看，會有「眼睛」的圖示。付費單元是「鎖頭」的圖示：

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上架課程簡單快速

在同一頁設定課程主題、單元、預覽圖片或課程影片介紹、設定售價即可完成上架流程。全部都在一個頁面搞定所有設定。

上架課程簡單快速

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所見即所得編輯器

提供所見即所得 html編輯功能，可插入文字、圖片、附件，就像在使用微軟的Office Word 軟體一樣簡單。

所見即所得編輯器

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講師專屬控制台

講師會多出左邊的下半部份，包含個人已上架的課程與各種分析數據或佣金提取功能(多講師版方案三提供講師分潤功能)

講師專屬控制台

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可串接Zoom和Google Meet

在課程內新增直播的單元，付費後才能在課程裏取得Zoom或Meet的直播教室連結與密碼，登入講師自己的直播間。

整合了ZOOM和GoogleMeet直播會議

InfoBox123平台整合了ZOOM和GoogleMeet直播會議功能，讓線上課程擺脫傳統的預錄影片方式，課程內容還可嵌入排程直播，讓學員在付費後不只能收看影片課程，還能在排程時間與講師直播會議中互動。

1.點擊觀看ZOOM使用方式

2.點擊觀看Google Meet 設定方式

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可任意修改網站上方選單

可自訂選單、隱藏選單、拖拉選單順序與上下層變成多層式選單，也可隱藏指定的網頁不需列在上方的選單列，例如銷售頁

可任意修改上方選單

您可在後台任意修改、新增、刪除選單，這些選單可連結到你指定的頁面，若您在後台新增頁面後也可以不指定選單，就不會顯示在網站上方的選單列，非常彈性變化，可符合您的需求去設定。

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選購功能

防止共享帳號

NT$6000(一次性服務費)
為了防止同一帳號分享被多人使用，我們提供程式修改的服務，能讓您的帳號在登入後防止另一個設備同時登入的功能。

防止共享帳號

為了防止同一帳號分享被多人使用，我們提供程式修改的服務，能讓您的帳號在登入後，第二個設備登入時就會顯示封鎖訊息，直到第一次登入的人閒置1小時或手動登出，才能在另一個設備登入：

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可嵌入翻頁電子書

NT$6000(一次性服務費)
不止銷售影片課程，也能將您的PPT轉成PDF的線上翻頁電子書，讓學員線上觀看，無法下載電子書，保護著作財產。

可嵌入翻頁電子書

許多講師不太會製作影片，但是累積了大量的 PPT 或 PDF文件，好消息是，只要是PPT或WORD都能轉成PDF直接上傳到後台，變成翻頁效果的電子書，而且可防止右鍵另存或下載。詳閱影片展示：

詳細說明

預售功能

NT$6000(一次性服務費)
課程尚未製作就應該先開始預售，讓第一批客戶享受早鳥價，並請他們提供意見回饋讓你在接下來的課程可以做的更好。

預售功能

課程還沒製作完畢就應該先開始預售，一方面讓第一批客戶享受早鳥價，一方面請他們提供意見回饋讓你在接下來的課程中可以改進內容。並督促自己盡快完成課程內容，並且在尚未完工前就先有進帳，提升自信。

【請點擊進來看看預購功能該如何製作】

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動態浮水印防側錄

NT$1000(一次性服務費)
加入浮水印，就能大大降低影片被側錄的風險! 尤其是加入會員個資的「動態浮水印」會在影片上方左右移動閃跳。

動態浮水印防側錄

數位課程真的無法防止被盜用，連迪士尼電影都會有盜版，所以「防止被盜」這件事真的很難!
不過如果能加入浮水印，就能大大降低影片被側錄的風險! 尤其是加入會員個資的「動態浮水印

只要在影片播放的時候，出現該會員自己的會員帳號、ip、email ，這種嚇阻盜用影片的效果就會更好，來看看影片範例:

詳細說明

轉介紹紅利積點

NT$6000(一次性服務費)
每一位學員都可轉介紹其他學員加入購買課程，轉介紹或是被介紹的人雙方都能獲得紅利積點，並在下次回購時折抵。

轉介紹紅利積點

每一位學員都可轉介紹其他學員加入購買課程，不論是轉介紹或是被介紹的人雙方都能獲得紅利積點，並且可以在下次回購其他課程的時候折抵，讓你的學員幫你找客戶! 達到病毒行銷的目的

詳細說明

串接電子發票

NT$3000(一次性服務費)
開課平台可協助您串接電子發票，目前已串接綠界、ezpay電子發票)，您需在綠界或ezpay先申請購買電子發票即可。

可串接電子發票

InfoBox123開課平台可協助您串接電子發票，目前已可串接綠界電子發票、藍新Ezpay電子發票，您只需在綠界或ezpay先申請購買電子發票，我們就可串接到網站裏哦! 讓您在結帳後由網站自動開出電子發票email給客戶通知信，省事又省時力，特別適合交易量大的商家。

詳細說明

訂閱制銷售功能

NT$20000(一次性服務費)
訂閱制功能的意思是讓客戶週期性的扣款，例如股票資訊每週或每月自動刷卡扣款的功能。第一次刷卡之後就週期性扣款。

訂閱制銷售功能

目前常見的訂閱制產品例如微軟的 Office365  或 Adobe軟體類的每月扣款做的比較成功。但這些都是大公司的產品，佔有決大佔有率與獨佔性。一般人若想從訂閱制獲利，必需先了解訂閱制功能看似能夠收取持續性收入，但也要衡量自己的產品是否適合週期性付款。否則原以為每個月少少的支付會得到更多客戶，但結果卻是大多數的客戶只訂閱一個月就不再續訂。結果業績反而比一次性付費來的更差! 這是我們常遇到的客戶案例實際上常發生的狀況。

詳細說明

聯盟行銷功能

NT$38000(一次性服務費)
你可以指定某個會員幫你銷售商品，並在成交之後提供佣金給他。他也會有自己的後台可觀看他推廣的結果。

聯盟行銷功能

讓網站成為一個聯盟行銷平台，讓訪客成為聯盟行銷商，協助您推廣網站的產品並獲得分潤，將這些分潤佣金當成您的行銷預算，提供給這些聯盟行銷商。

分潤佣金的成本與fb或google廣告的成本最大的差別在於，前者是成交後才需支付，而後者是不管有無成交都必需支出。在廣告費日趨增加的此時，讓自己的網站成為一個聯盟行銷平台，將會為自己省下大量的廣告費用。

詳細說明

超音速主機專案

NT$16000以上/年
一個網站獨享一台VPS主機，不與他人共享主機，容量高達12GB，頻寬獨享、空間獨享，不受他人網站負擔過重而當機影響

超音速主機專案

網站跑不動? 超音速專案效能超越 Bluehost Cloudways Kinsta !

解決 WordPress 架站的痛點

網站【超音速專案】

全球已超過40%架站人口使用WordPress架站，讓 WordPress 成為全世界最多人使用的架站軟體，但它並非完美，而我們讓您的使用體驗更完美!

解決網站速度問題：

WordPress 的強大之處在於它的可擴展性，但在插件愈多的狀態下，網站的速度就會愈慢!我們的超音速專案提供您一站一機的獨佔效能，一部主機只會放置您自己的網站，不會與他人共享主機資源，不會被其他網站拖慢您自己網站的速度。

解決插件和佈景主題問題：

WordPress 的強大之處在於它的可擴展性，但這也意味著用戶需要花費更多的時間和精力去選擇、安裝和維護合適的插件和佈景主題。如果用戶選擇了不可靠的插件或佈景主題，可能會導致網站出現錯誤或安全漏洞。

解決安全性問題：

WordPress 是一個非常受歡迎的網站平台，因此也成為了駭客的目標。如果用戶沒有採取適當的安全措施，他們的網站可能會受到攻擊，從而丟失數據或被破壞。

有這些缺點為什麼全球市佔率最高?

易於使用

WordPress 的用戶界面非常直觀和易於使用，即使是沒有程式設計經驗的用戶也可以輕鬆地使用它來創建和管理網站。

社群支援

WordPress 擁有一個龐大的網路社群，用戶可以在網路搜尋到許多解答，獲得幫助、解決問題，並學習如何更好地使用 WordPress。

可新增多帳號功能

WordPress 允許用戶創建多個用戶帳戶，這使其成為企業、社交媒體、教育機構等機構和組織的理想選擇。

可擴充性高

WordPress 具有廣泛的外掛軟體插件和佈景主題範本，用戶可以輕鬆地擴展和自定義他們的網站，以滿足其需求。

SEO 友好

WordPress 為搜尋引擎優化提供了很多功能，例如友好的 URL 結構、元標記、內部連結和外部連結等，這有助於用戶更好地優化其網站，提高搜索引擎排名。

總結

 WordPress 有一些痛點，但其優點依然顯著，這使得它成為一個流行的網站平台。對於那些希望創建並管理自己的網站的用戶，WordPress 仍然是一個非常好的選擇。

【超音速專案】提供您以下解決方案

專機專用一站一機

我們把您的網站獨立放在一台主機，不會與他人的網站共用一台主機，市面上的所有網站代管幾乎都是共享主機的虛擬主機，若其中一個網站流量太大或故障就影響其他網站也一起變慢或當機!

採用雲端VPS主機

VPS（Virtual Private Server，虛擬私有伺服器）是一種虛擬化技術，它使用軟體工具將一台實體伺服器劃分為多個虛擬的獨立伺服器VPS主機，每個VPS主機都具有自己的作業系統、資源和配置，並且可以獨立運行和管理。VPS通常被用於提供網站、應用程式或其他網路服務，它可以提供比共享主機更高的性能和彈性，並且與專用伺服器相比，成本更低廉，因此被廣泛使用。使用VPS可以享受到專屬資源和完全控制權，並且可以根據需要輕鬆擴展資源，例如 CPU、RAM 和存儲空間等，這使得VPS非常適合需要更高可靠性和自由度的商業用途。

頻寬獨立

因為採用VPS主機，而且一站一機，所有的頻寬資源都是自己的網站獨享，不會與其他網站共用，不需擔心流量過大被主機商斷線的風險，也不會被其他負載較重的網站拖慢網頁跳轉的速度。

協助處理網站當機

WordPress當機的原因大部份是外掛插件的衝突導致，會讓網頁出現空白並顯示錯誤訊息，嚴重者完全看不到頁面。我們會協助您處理這種問題，幫你恢復系統運作。

定時備份

預防駭客入侵導致資料損失的問題，可每日備份資料庫，在真的無法捥救網站的時候，可恢復至前一天的資料。雖然仍會損失最多24小時的資料，但總比救不回網站好。

如何購買「超音速專案」?

已是本公司用戶

若您是「開課平台方案一」以上的用戶，只要外加最低 NT4000元起/年，即可將您原有的網站搬到專屬的獨立VPS伺服器，我們會評估您正在使用的網站容量與流量是否符合我們的VPS主機，我們最低階的VPS主機適用於大多數的中小型企業。但若之後用量變大，也可在日後直接線上升級，不到10分鐘即可升級完畢。

非本公司客戶

我們可以幫您複製網站搬家到我們的主機免費測試3天，速度滿意之後再付費啟用，並支付最低16000元起/年的年費方案。

速度比較

我們提供一般虛擬主機和超音速專案的主機在使用相同網站內容時的比較，為避免駭客鎖定，請與我們聯絡，提供您網址去感受兩者的不同。

聯絡方式

直接 LINE 聯絡我們，告知您的需求，我們再線上討論即可。

加LINE聯絡
雲端主機規格(VPS獨享主機)流量/月網站數量*價格
1 vCPU /1GB RAM/ 10 GB SSD硬碟(*真正可用空間)1TBWordPress 不限NT$ 16000/每年
2 vCPU /4GB RAM/ 60 GB SSD硬碟(*真正可用空間)3TBWordPress 不限NT$ 28000/每年
4 vCPU /8GB RAM/ 140 GB SSD硬碟(*真正可用空間)4TBWordPress 不限NT$ 48000/每年
6 vCPU /16GB RAM/ 300 GB SSD硬碟(*真正可用空間)5TBWordPress 不限NT$ 88000/每年
8 vCPU / 32GB RAM / 600 GB SSD硬碟(*真正可用空間)6TBWordPress 不限NT$ 128000/每年

*真正可用空間：表示已扣除作業系統，剩餘可用來架設網站的真正可用空間。若一個網站佔用2G容量，代表10G可架設最多5個網站，但需考量網站定時備份的容量，通常10G空間架設2個網站並定時備份是比較適當與安全的用法。若容量不足可線上升級方案。

*網站數量：網站數量不限制，而上限在於硬碟容量的空間，只要容量夠用就可以架設無限多個網站。坊間很多主機商號稱不限網站數量卻限制25萬或15萬inode(檔案數)，而一個 WordPress網站只要多裝幾個外掛，檔案數就多了幾萬個，很容易超過25萬inode，但容量可能還佔不到3GB! 不過一般人對 inode 根本沒概念，我也是用了之後才發現原來這個限制是無法容納多個網站的。

我們從2012年開始使用Bluehost開始架設WordPress網站，但隨著外掛功能愈裝愈多，網站的速度也愈來愈慢，於是開始了各家主機的搬家過程，這麼多年來，要找一家專注WordPress網站的主機商且要兼顧客服好、速度快、每日備份、中文溝通…等等這些條件的主機商幾乎找不到，直到前兩年我們從Cloudways升級到業界最貴的Kinsta主機，仍無法滿足中文與快速聯絡的需求(但至少網站速度有提升)，最後我們決定自己架設VPS主機，自己租用主機並安裝LINUX系統，才解決這所有的問題! 因為我們不僅自己使用，而且是讓客戶和我們使用相同等級的主機，享受我們的網站速度與中文服務，並處理WordPress出現的大小問題。

詳細說明

適用對象

線上開課平台適用於中小企業或個人創業，擁有統一編號的公司行號就可以使用線上刷卡方式收款。因台灣的第三方金流公司例如藍新、綠界、紅陽、Paynow、TapPay 或各家銀行，都可以申請線上刷卡方式收款，但是針對「個人用戶或課程類商品」通常都被拒絕申請，但本公司可代辦，針對「個人用戶」與「線上課程」盡量讓您審核通過線上刷卡的收款功能哦!

理由是線上課程與健身房會員之類的服務都屬於「預付型商品」，審核較嚴格，如果您是個人用戶，在使用藍新、綠界第三方支付金流服務時僅能讓消費者使用ATM轉帳或超商付款，本公司與XX金流公司合作，讓您就算是個人用戶，也可以銷售線上課程並申請刷卡收款哦!!

目前在台灣申請公司的流程與費用變的非常簡單，因電商創業已成常態，在家就能登記公司，一萬元資本額也能開公司。如果月營業額未滿20萬，只要註冊「行號」，不需註冊「有限公司」就能申請免用統一發票。所以若您每月營收持續超過八萬台幣，趕快申請公司或行號開發票吧! 

如何註冊公司? 可點擊下圖自己在線上就能申請囉! 如果覺得自己申請太麻煩，也能找人代辦不到1萬元(申請行號不到5千元)台幣就搞定囉! 網上搜尋「如何設定立公司」就有很多線上代辦的公司，可挑選離你較近的會計事務所或計帳士。

開課平台懶人包常見問答

不需要，此開課平台是由我們幫您架設，您只需要提供已註冊的網址給我們，並且把DNS的NS記錄或A記錄指向我們提供給您的IP資訊即可。

這是架站服務，並提供操作教學的線上課程，輔助您製作與銷售自己的線上課程

我們收取的每年費用是NT$ 8000人工服務費+ NT$ 4000網站主機空間租用費。若您有自己的工程師可自己維護網站和主機也可以不收此費用。

人工服務費包含網站被駭、資料備份與還原、DDOS攻擊、軟體手動更新、網站當機緊急處理…等繁雜費時的工作。

是的可以，我們提供的服務在於維護這個開課平台的穩定運行與使用諮詢，因為使用的底層程式是 WordPress，所以我們在您付費後24小時會把原始碼都給您，但我們在合約中也有明定，一旦您未使用本公司的主機，我們就不會收取每年的維護費，當然就沒有辦法再提供您任何使用上的諮詢與服務，所以請確定您有足夠的技術工程師可以自行維護網站功能。我們並未提供安裝服務與諮詢。

為了防止盜用下載，影片是採用嵌入的方式，必需先上傳放在 vimeo.com 或BUNNY的影片庫，再把影片的網址貼在課程裏的專屬影片欄位裏即可。而影片庫租用空間隨您的購買方案而定。當然也能放在 Youtube不公開影片再嵌入本課程平台，會有基本的保護效果防止連結點擊。

您額外會支出 Vimeo.com的影片庫租用費2520元/年 + 開課平台年維護費與諮詢服務 8000元/年，主機費4000元/年。其他影片剪輯軟體有免費版也有付費版，看您想使用哪一個都可以(基本課程裏有教)。

線上課程其實是書籍的延伸，現代人時間碎片化，看手機的時間遠超過看書，其實現今這個時代，大眾對知識的渴求並不亞於過去，只是看書的時間都轉移到其他各種載具，例如電腦、平板、手機，從 youtube平台的成長就可以看出這個大趨勢。
所以我們可以去觀察書店的書籍分類與書籍的銷售排行，從書籍的銷售狀況來選擇自己喜歡的主題並且與自己的興趣做搭配，就能找出符合自己的線上課程來製作。例如您是個甜點製作高手，就可以參考市面上製作甜點的書籍或國內外的 YouTube影片，觀察別人的大綱內容，來發想自己的課程規畫方向。

建立系統，一定要讓自己有100%的掌握度，別人的平台都只能夠當作吸引流量的來源。因為系統若不是自己的，未來會發生什麼事真的無法掌控，還記得我一開始說的廠商對我過河拆橋的事嗎? 還記得 yahoo和無名小站平台在2013年關站的事件嗎? Fliker (老牌網路相薄平台)也面臨經營的危機，將自己的數位資產建構在別人的平台上總是有風險，別人的平台終究是別人的地盤，而我們要打造的是終身的被動收入，當然是建立自己可以100%掌控的系統，利用系統來幫自己賺錢。 當然也可以到別人的平台去開課，就好像香耐兒也會在百貨公司設櫃的道理一樣，他們有自己的店面，但百貨公司可以幫他帶入流量，擴大品牌知名度。

可以賺到多少錢，取決於您的銷售數量 X 課程定價 ，簡單的說，課程的價值愈高，就能定價愈高，曝光愈多，就能賣給愈多的人。所以要賺多少錢，完全在於自己的努力。這裏我舉兩個案例來說明：

案例1- 28歲賣課程賺千萬(沒有大量粉絲)
https://www.bnext.com.tw/article/54818/hahow-python-investment

案例2- 啾啾鞋從免費影片到付費影片賺更多(已有大量粉絲)
https://www.bnext.com.tw/article/50978/youtuber-chuchushoe

不敢說比實體課程好(實體課程可以立即互動)，各有優缺點，以優點來說，影片可快可慢，還能重覆觀看，再搭配線上討論區、LINE群、臉書社團讓客戶發問互動。而實體課程通常只能在規定的時間與地點上課，如果上課聽不懂，又怕自己提的問題很丟臉被別人白眼，那就會追不上進度。未來複訓又要再付一次費用，上課通常也禁止錄影。

目前的 vimeo設定可以讓影片不被下載，但無法杜絕盜錄，事實上現在的手機就能錄影，真的防不勝防，但是線上課程是趨勢，你不做，同業都在做，甚至 YouTube 還有一堆免費的影片跟你競爭。我們要思考的是自己的影片價值真的高到有人願意花時間盜拷嗎? 為什麼微軟的系統一直被盜拷，但是它依然造就了微軟總裁成為全球首富呢? 試想看看我們如何讓危機變成轉機，盜拷到底是一種增加知名度的機會? 或真的會因此而讓您遭到極大的損失呢? 而那些購買盜拷課程的人，也沒有管道與您在線上討論，他們真的願意購買嗎? 在銷售文案中，只要寫清楚購買正版的價值才會享有後續的服務，其實願意買盜版的人真的不多!

這是個人專屬的開課平台，不是市面上的多人開課系統，平台上的課程只有一個講師，就是您自己，網站上也不會秀出購買人數的數字，並不會有人知道您賣了多少個客戶，而且還可以與您的實體課程相輔相乘，在實體課程也可以推廣您自己的線上課程。例如「讓實體課程的學員可以在有限時間裏觀看線上課程」。我們的開課平台可以設定登入課程的期限哦!

有的，而且非常好用，因為這是用 WordPress為基底打造而成的平台，而 WordPress就是以部落格系統起家的架站軟體，全球有35%的網站平台是由wordpress打造，內建SEO超強設定功能，讓網站容易被搜尋引擎找到，我們更提供您如何強化SEO設定的教學與文章撰寫的技巧。讓您的網站一天就能被Google收錄。

完全可以! 一開始會給您一個預設的版型，您可以根據我們的線上課程教學影片，自己設計想要的排版與修改內容哦!

可以，新增線上課程與新增實體商品在後台上架商品的時候，會有兩個不同的入口，當客戶購買線上課程完成付款後就會自動開通登入帳號。 而購買實體商品完成訂單並付款後，管理員就可以準備出貨寄送囉! 這也是一般線上開課平台無法做到的功能。假設您要賣的是命理課程線上影片，也能同時銷售實體的幸運小物哦!

保養美妝用品涉及許多專業知識，如果您的產業會因為您的專業形象而提升您在客戶心中的信任感，那麼開課平台就非常適合您。因為客戶信賴您，願意稱呼您為老師的時候，您推薦的商品客戶的購買意願就會很高。

錄製影音課程有很多種方法，例如
1.真人入鏡搭配字幕
2.錄製ppt簡報畫面
3.同時錄製真人與簡報畫面
4.傳統白板與真人同時入鏡
我們會教您最簡單，最快速，以最好學的方法，讓您學會以上第三種方式：同時錄製真人與簡報畫面，當然若您不想真人入鏡也可以不露臉只秀出簡報內容。這個方法只要在自己房間錄製教學影片，輕鬆自在沒有人干擾，也不需租用昂貴的攝影棚與器材。只要一台筆電即可。

先來說明一下seo的重要性，所謂的seo做的好的網站，就是讓陌生人在搜尋關鍵字的時候，讓你的網站出現在搜尋結果的第一頁，有效提升免費曝光的機率。然而，seo要做的比別人好，其中一個關鍵因素就是你的網站「流量比別人高」，如果你的課程建構在別人的平台，把所有的流量都送到別人的網站，那等於在幫別人抬轎，對自己一點幫助也沒有。而且別人的平台還有其他講師，如果你在群發email 或簡訊或line訊息的時候，為了讓大家看見你的課程，而貼出別人平台的網址，就等於把你的人脈都送給了別人的平台，而且還讓你的客戶看見其他競爭對手，這是很多人沒想過的問題。

而目前類似這樣眾多講師集中在同一個平台開課的狀況很多，最大的缺點無法建立您的個人品牌，因為那些平台都是別人的，你只是眾多開課老師的其中一個，就好像yahoo露天蝦皮拍賣一樣，如果你只是拍賣平台上的其中一個小賣家，只會被當成比價的對象，很難讓消費者對你產生印象與信任感。因此這幾年來，您會發現有許多企業或個人都傾向自己獨立開設網路商店，擁有自己的品牌電商。所以線上開課的系統未來勢必會有許多講師逐漸了解經營個人專屬平台的重要性，等到那時候，競爭就更激烈了! 所以現在馬上切入個人專屬開課平台是最好的時機點，早日建立自己專屬的系統才是擁有穩定被動收入的長遠之計。

對於還沒有任何知名度的老師來說，你必需先找到利基(細分)市場以及您的熱情所在並搭配您的成功經驗，例如你朋友最常向你諮詢的問題是什麼? 就代表這是你的專業，再到 GOOGLE TREND搜尋您想教學的課程關鍵字，或是上關鍵字分析網站 UberSuggest，或是到同業的平台例如Hahow、Coursera，看看哪些課程是最熱賣的，參考競爭對手，再結合您的專業，就可以找到您適合開課的項目。
下面我舉幾個課程範例：保險理賠、珠寶鑑定、開車教學、買中古車該注意的事項、程式選股、語文教學、口語表達、業務銷售技巧、中古屋買賣、德洲撲克、塔羅牌、健身、料理、彩裝、電腦軟體、命理、素描、寫生、以及書店裏的看得見的所有書籍，都是可以開設線上教學課程的題材哦! 我們在課程裏也會製作相關的影片提供您如何去選擇您可以製作的教學項目。

1.強化PPT製作技術(動畫與轉場)，吸引客戶的關注與促進理解
2.用逐字稿彌補口才的不足：如果看到鏡頭就會不自在，就可以用讀稿機改善，我們會在課程中教您使用免費與付費的讀稿機。
3.擁有獨特教學觀點：
試想，全國有這麼多英文老師，為什麼阿滴英文還能成為百萬 YouTuber 受到大眾的喜愛，可見每個行業看似飽和，但其實重點在於您是否有與眾不同的特色。

因為每一筆交易都會被抽成，或每年都有高昂的年租費用，而且這些平台都是租用，沒有百之百的自主控制權，我們提供的是開源軟體 wordpress + woocommerce + 開課平台系統，內建會員功能，網站完全是自己的，可以安裝任何擴充外掛功能，擁有自己專屬的網址，也可以自己上架blog內容，做內容行銷、做銷售頁、當成官方網站、又可以同時銷售電子書、音樂、圖像、影片、或實體商品，一站擁有所有功能，是個全方位的架站系統。 未來若想搬家，不再讓我們托管也沒關係，您可自己下載網站搬到其他主機去即可。 網路時代，這些數位資產一定要保護好，擁有完整的自主權才能永久保障自己的財產。

開課平台成功客戶案例

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可自行安裝 WordPress 外掛擴充無限功能。WordPress是全球工程師研發的開放原始碼，不綁住客戶未來的功能擴充與自行開發。全球最多人使用的WordPress架站程式，不怕未來成為軟體孤兒。唯一賣斷系統，不抽成，本公司提供升級維護除錯僅收 NT$ 8000/年。全方位功能，可當成官網、部落格、購物商城、線上開課、直播串接…另外可自行無限擴充功能。可Google搜尋 WordPress 的擴充性

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【如何評估? 】

請網頁設計公司從無到有開發一個新網站的成本至少5~10萬起跳，加上美工與特殊功能例如線上課程平台功能又要再加個數十萬的開發費用，再加上購物車功能又加了數萬，要完整達成我們用 WordPress 所整合成的 Infobox123開課平台功能至少要30萬以上。

所以自從2019年我們推出線上開課平台之後，大幅降低中許多中小企業的架站成本，並實現了不但可以銷售線上課程也可同時銷售實體商品的功能，滿足中小企業 90% 的需求，其他客製化的部份可自行安裝外掛功能(賣斷的系統可讓客戶自己任何修改安裝外掛與原始碼)。

加上網路行銷的需求，使用全球最多人在用的 WordPress 系統的 SEO 外掛，讓網站排名快速被搜尋引擎收錄，增加被搜尋的機率。 而線上課程的銷售最重視與有效的行銷方法就是部落格SEO功能，這正是 WordPress 的強項，經營部落格擅用內容行銷，讓客戶自動來找你!

這麼多完整的功能， 並非單一功能的網站，讓您的企業或個人創業不用再花費一堆時間與金錢到處請人開發，這就是我們當初遇到問題在數年之後的解決方案，我們也將這個方案包裝成架站服務來滿足每個人。希望您也和我們一樣用的開心! 讓事業蒸蒸日上!

當您在選擇要不要購買的過程中，是不是經常內心糾結? 是不是希望我們給你一個保證成功的結果，你才肯購買? 其實，人生的每一個選擇，並不是非黑即白的結果，因為每個人的人生，都是由無數個「選擇」所組成的! 您不會因為下錯一個決定就毀了自己的一生，也不可能因為做對一個決定，人生就從此光明燦爛!
每一個選擇，都會累積你的人生經驗，未來的你，才能夠回過頭來審視現在的你是否做對了決定，所以當你在做選擇的時候，如果一直想著「對不對? 該不該? 是不是?」的時候，將會讓你內心糾結萬分，這時候您要做的，就是換個方式問自己「如果我不買會如何? 如果買了對自己有什麼好處?」
使用這種開放式問句來問自己，就不會再是二選一的該不該，對不對! 而是理清自己的思緒，讓自己有更多的可能性與發展性，想的更清楚透徹，對自己更有幫助，因為人生是自己的，沒有人可以給你正確答案。而我們能給您的也不可能是人生的答案，而是用我們的專業，來提供您最多的幫助而已。有任何問題，下方的LINE可加好友詢問。
2020新年快樂   2019/12/31  PM 11：59

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